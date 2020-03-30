Волочкова ошарашила "горячим" шпагатом (фото)

Звезда отключила комментарии к снимку.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова во время карантина ошарашила своих поклонников очередным снимком в Instagram.

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На опубликованном в сети фото она запечатлена во время "фирменного" шпагата в красных сапогах, тигровой майке и белой курточке.

В этот раз звезда раскинула ноги в стороны, находясь вблизи костра. Даже кажется, что балерина рухнула прямо в огонь.

"Обстановка по кайфу!", - написала Волочкова, отключив комментарии под постом.

Напомним, что недавно Волочкова опубликовала очередное фото в стиле "ню".