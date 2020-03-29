Пугачева удивила помолодевшим видом (фото)

Максим Галкин опубликовал семейное фото с Пугачевой и детьми.

Известная 70-летняя певица Алла Пугачева удивила поклонников помолодевшим видом.

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Совместное семейное фото с примадонной и двумя детьми на своей странице в Instagram опубликовал супруг Пугачевой Максим Галкин.

На фото счастливое семейство позирует на улице. Галкин и Пугачева обнимают своих детей.

Алла Борисовна позирует в бежевом пончо с золотистыми пуговицами. На голове у певицы черный кепи с лакированным козырьком. А распущенные волосы с легкой волной придали Пугачевой весьма свежий вид. Это отметили и поклонники знаменитости: "Аллочка красавица", "Алла Борисовна с каждым годом молодеет только", "Какая вы красивая семья" - написали фолловеры.