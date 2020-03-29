цей матеріал доступний українською

Пугачева удивила помолодевшим видом (фото)

22:01, 29 марта 2020
Звезды
426 0
Алла Пугачева / instagram.com/statekremlinpalace

Читайте такжеАлла Пугачева показалась без грима и в домашней одежде (фото, видео)

Совместное семейное фото с примадонной и двумя детьми на своей странице в Instagram опубликовал супруг Пугачевой Максим Галкин.

На фото счастливое семейство позирует на улице. Галкин и Пугачева обнимают своих детей.

Алла Борисовна позирует в бежевом пончо с золотистыми пуговицами. На голове у певицы черный кепи с лакированным козырьком. А распущенные волосы с легкой волной придали Пугачевой весьма свежий вид. Это отметили и поклонники знаменитости: "Аллочка красавица", "Алла Борисовна с каждым годом молодеет только", "Какая вы красивая семья" - написали фолловеры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Галкин#Алла Пугачева