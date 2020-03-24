Алла Пугачева удивила "новым" лицом на фото

Примадонна поздравила своего друга Буйнова с днем рождения.

Известная певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена вместе со своим старым другом и коллегой Александром Буйновым.

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На снимке звезды смеются, сидя за столом. Алла Борисовна выглядит настоящей кокеткой, несмотря на свой возраст - почти 71 год.

Выглядит Примадонна в кадре очень свежо и стильно. Лицо Пугачевой кажется заметно помолодевшим. На звезде бежевый наряд, ее прямые волосы распущены, на лице - удачный макияж.

"С днем рождения, Саша! Мы еще гульнем!", - поздравила певица своего друга с 70-летием.

Ранее на фан-странице Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее архивное фото, на котором она предстала в дерзком образе.