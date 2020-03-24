цей матеріал доступний українською

Алла Пугачева удивила "новым" лицом на фото

09:17, 24 марта 2020
Звезды
193 0
Примадонна удивила помолодевшим видом / @allapugacheva_prima

Известная певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена вместе со своим старым другом и коллегой Александром Буйновым.

Читайте такжеАни Лорак переплюнула Волочкову, показав эффектный шпагат (фото)

На снимке звезды смеются, сидя за столом. Алла Борисовна выглядит настоящей кокеткой, несмотря на свой возраст - почти 71 год.

Выглядит Примадонна в кадре очень свежо и стильно. Лицо Пугачевой кажется заметно помолодевшим. На звезде бежевый наряд, ее прямые волосы распущены, на лице - удачный макияж.

"С днем рождения, Саша! Мы еще гульнем!", - поздравила певица своего друга с 70-летием.

Фото страница Пугачевой в Instagram

Ранее на фан-странице Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее архивное фото, на котором она предстала в дерзком образе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Алла Пугачева