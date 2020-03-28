"Неужели замуж?": Ани Лорак взорвала сеть луком в белом платье (фото)

В новой фотосессии Каролина появилась в белом платье из кружев, чем вызвала недоумение поклонников.

Скандальная украинская артистка Ани Лорак, которая живет и работает в России, показала серию новых фото в необычном наряде, сделанном полностью из белоснежного кружева.

Читайте такжеАни Лорак переплюнула Волочкову, показав эффектный шпагат (фото)

Сегодня на своей странице в Instagram Каролина решила показать сразу три новых фото, отснятых в рамках новой фотосессии, во время которой появилась в кружевном наряде.

Лорак предстала перед поклонниками в необычном кружевном платье длинной в пол, под которым заметно еще одно платье пастельного оттенка без бретелей.

При этом звезда дополнила свой наряд туфлями на высоком каблуке и массивными украшениями, среди которых стоит отметить серьги с множеством камней. Волосы звезды же уложены в мягкие и аккуратные волны, а на лице довольно заметный макияж.

Поклонники в комментариях удивились "новым" губам Каролины, которые стали заметно больше. Также многие написали несколько удивленных комментариев, подумав, что звезда собралась наконец-то замуж.

«Замуж?», «С каждым днем все краше», «Очень красиво», «Какая красивая», «Невероятно красива. Глядя на ваши потрясающие кадры, настроение поднимается», «Какая же вы красивая. Глаз не оторвать, такой нежный образ», «Господи, вы невероятно красивая. Эталон женственности и красоты. Хорошего и тёплого дня», «Неземная красотка», «Очень нежно, классное платье», - написали в комментариях поклонники украинской певицы.