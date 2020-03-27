В Rammstein опровергли слухи о коронавирусе у Линдеманна

Отмечается, что Линдеманн вернулся в Берлин на прошлой неделе после концерта в Москве, и у него была легочная инфекция и лихорадка.

В Rammstein опровергли слухи о том, что солист группы Тилль Линдеманн заразился коронавирусом.

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Об этом говорится в сообщении на странице группы в Facebook.

«Вчера вечером Тилль Линдеманн по рекомендации врача лег в больницу. Он провел ночь в отделении интенсивной терапии, но его уже перевели, так как он чувствует себя лучше. У Тилла отрицательный результат на коронавирус», - заявили в группе.

Отмечается, что Линдеманн вернулся в Берлин на прошлой неделе после концерта в Москве, и у него была легочная инфекция и лихорадка. В связи с этим он лег в больницу.

Напомним, как сообщило сегодня немецкое издание Bild, лидер Rammstein был доставлен в больницу в Берлине с положительным тестом на CОVID-19.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Тилль Линдеманн выступал со своим проектом Lindemann в Киеве. Линдеманн позировал на въезде в столицу Украины с медицинской маской на лице. На ней - надпись - "К черту коронавирус". Кроме того, музыкант посетил Чернобыль.