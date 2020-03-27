Эмили Ратаковски удивила Instagram невероятно пухлыми губами (фото)

На фотографии лицо Эмили снято крупным планом, и взгляд притягивают очень пухлые губы актрисы.

Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками пикантным фото.

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Снимок размещен в ее Instagram.

На фотографии лицо Эмили снято крупным планом, и взгляд притягивают очень пухлые губы актрисы. Она нанесла на них прозрачный бежевый блеск, из-за чего ее губы выглядят еще больше.

Снимок уже набрал около миллиона лайков от пользователей сети.