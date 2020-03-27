цей матеріал доступний українською

Эмили Ратаковски удивила Instagram невероятно пухлыми губами (фото)

19:15, 27 марта 2020
Звезды
251 0
Instagram Эмили Ратаковски

Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски показала точеную фигуру в обтягивающем платье (фото)

Снимок размещен в ее Instagram.

На фотографии лицо Эмили снято крупным планом, и взгляд притягивают очень пухлые губы актрисы. Она нанесла на них прозрачный бежевый блеск, из-за чего ее губы выглядят еще больше.

Снимок уже набрал около миллиона лайков от пользователей сети. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #модель#Эмили Ратаковски