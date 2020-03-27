Эмили Ратаковски удивила Instagram невероятно пухлыми губами (фото)
19:15, 27 марта 2020Звезды
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На фотографии лицо Эмили снято крупным планом, и взгляд притягивают очень пухлые губы актрисы.
Instagram Эмили Ратаковски
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками пикантным фото.
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Снимок размещен в ее Instagram.
На фотографии лицо Эмили снято крупным планом, и взгляд притягивают очень пухлые губы актрисы. Она нанесла на них прозрачный бежевый блеск, из-за чего ее губы выглядят еще больше.
Снимок уже набрал около миллиона лайков от пользователей сети.
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