Актриса из фильма «Счастливого дня смерти» заразилась коронавирусом

По ее словам, в первый день у нее болело горло и голова, а также чувствовалась усталость.

У американской актрисы Рэйчел Мэттьюз обнаружили коронавирус. Артистка из фильма «Счастливого дня смерти» рассказала, что находится на карантине с прошлой недели.

Она заявила, что пока неизвестно, каковы следующие шаги в ее лечении, однако призналась, что уже чувствует себя лучше. Об этом актриса сообщила в Instagram-stories.

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Мэттьюз также описала, с какими симптомами ей пришлось столкнуться после заражения. По ее словам, в первый день у нее болело горло и голова, а также чувствовалась усталость. Позднее к симптомам добавились сухой кашель, потеря аппетита и небольшая температура, которая спала на третий день. Знаменитости стало сложнее дышать и распознавать вкус и запахи.

27-летняя Мэттьюз известна не только по картине «Счастливого дня смерти», но и по ее продолжению — ленте «Счастливого нового дня смерти». Кроме того, она участвовала в проектах «Бэтвумен», «В поисках Аляски» и озвучила героиню Ханимарен в мультфильме «Холодное сердце 2».

Как сообщал ранее УНИАН, актер Идрис Эльба тоже рассказал о положительном тесте на коронавирус.