Alyona Alyona показала пикантное фото

Девушка часто балует своих поклонников пикантными фото.

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) взбудоражила сеть новым пикантным фото с отдыха на Бали.

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На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует голой, прикрыв тело кокосами.

В посте она поздравила своих подписчиц с 8 Марта и подчеркнула, что важно всегда оставаться собой.

Ранее пышнотелая Alyona Alyona показала на своей странице в Instagram фото в купальнике.