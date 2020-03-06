Работник года: беременная Джамала попробовала себя в роли работницы конвейера (видео)

Певица побывала на экскурсии на фабрике тюльпанов.

Известная украинская певица Джамала попробовала себя в роли укладчицы конвейера на цветочной фабрике в Нидерландах. Певица уже несколько дней находится за границей.

Читайте такжеЯ обожаю эту страну: беременная Джамала призналась в любви к Нидерландам (фото)

Видео со своей экскурсии она опубликовала на странице в Instagram.

"Быть в Нидерландах и не побывать в теплицах, где выращивают тюльпаны? Это не обо мне", - подписала пост Джамала.

Певица показала своим фоловерам, как выращивают тюльпаны и даже самостоятельно попробовала сортировать цветы на конвейере, иронично назвав себя "работником года".

Напомним, несколько лет назад один из сортов тюльпана назвали в честь певицы - "Джамала".