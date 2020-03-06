Работник года: беременная Джамала попробовала себя в роли работницы конвейера (видео)
12:50, 06 марта 2020Звезды
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Певица побывала на экскурсии на фабрике тюльпанов.
Джамала на цветочной фабрике / Фото: скриншот видео
Известная украинская певица Джамала попробовала себя в роли укладчицы конвейера на цветочной фабрике в Нидерландах. Певица уже несколько дней находится за границей.
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Видео со своей экскурсии она опубликовала на странице в Instagram.
"Быть в Нидерландах и не побывать в теплицах, где выращивают тюльпаны? Это не обо мне", - подписала пост Джамала.
Певица показала своим фоловерам, как выращивают тюльпаны и даже самостоятельно попробовала сортировать цветы на конвейере, иронично назвав себя "работником года".
Напомним, несколько лет назад один из сортов тюльпана назвали в честь певицы - "Джамала".
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