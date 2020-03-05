Шварценеггер требует $10 миллионов за российских киборгов с его лицом
13:57, 05 марта 2020Звезды
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Актер хочет запретить использование своего образа для изготовления роботов.
Шварценеггер судится с российской компанией / newstube.ru
Американский актер Арнольд Шварценеггер судится с российской компанией Promobot, использовавшей его образ для производства киборгов.
Читайте такжеОслица Лулу и пони Виски: Шварценеггер показал своих домашних питомцев (фото, видео)Как пишет издание TMZ, он хочет запретить использование своего лица и получить компенсацию в 10 миллионов долларов.
В иске утверждается, что популярный актер не давал согласие на использование своего образа.
Ранее УНИАН сообщал, что Шварценеггер продает куртку из «Терминатора» на аукционе.
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