Шварценеггер требует $10 миллионов за российских киборгов с его лицом

Актер хочет запретить использование своего образа для изготовления роботов.

Американский актер Арнольд Шварценеггер судится с российской компанией Promobot, использовавшей его образ для производства киборгов.

Читайте такжеОслица Лулу и пони Виски: Шварценеггер показал своих домашних питомцев (фото, видео)Как пишет издание TMZ, он хочет запретить использование своего лица и получить компенсацию в 10 миллионов долларов.

В иске утверждается, что популярный актер не давал согласие на использование своего образа.

Ранее УНИАН сообщал, что Шварценеггер продает куртку из «Терминатора» на аукционе.