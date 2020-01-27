Шварценеггер продает куртку из "Терминатора" на аукционе

Таким образом актер решил поддержать экологическое движение.

Американский актер Арнольд Шварценеггер принимает участие в благотворительном аукционе, чтобы привлечь внимание к проблеме защиты климата.

Читайте такжеЧасть Эйфелевой башни продадут на аукционе (видео)Об этом говорится в сюжете телеканала Интер.

С молотка в Австрии продают реквизит к фильмам с участием «Железного Арни». Это, в частности, кожаная куртка главного героя «Терминатора», меч из картины «Конан-Варвар», а также картина авторства Сильвестра Сталлоне.

Отмечается, что Шварценеггер давно поддерживает экологическое движение. Еще на посту губернатора Калифорнии он подписал местный закон об уменьшении на четверть выбросов парниковых газов в штате.

Ранее УНИАН сообщал, как на аукцион выставили носки Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил свою коронную «лунную походку».