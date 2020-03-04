Орбакайте показала фото Пугачевой до пластических операций

Алла Пугачева призналась, что делала подтяжки лица.

Российская певица Кристина Орбакайте поделилась трогательным снимком со своей матерью, Легендой советской эстрады Аллой Пугачевой.

Архивное фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На черно-белом снимке маленькая Кристина стоит в шубе и платке, а молодая Пугачева в шубе и шапке. Видно, что внешность Пугачевой на тот момент еще не исправлена пластическими операциями.

В комментариях под постом Кристины написали множество восхищенных слов об обеих женщинах.

«Ждём разрешения весны от Вашей волшебницы-мамы», «У вас же традиция встречать весну желтыми цветами. Приятных встреч и хорошего праздника», «Как молоды мы были», «Когда то мы такими были другими там где то», «Я также одевалась в молодости», «Историческое фото!», - пишут пользователи сети.

Как сообщал УНИАН, ранее Алла Пугачева рассказала о своих пластических операциях.