Стало известно, кто заменит Зеленского в кресле "Рассмеши комика" - в сети разгорелись споры

Новой напарницей Евгения Кошевого в этом сезоне стала поп-дива Оля Полякова.

В новом сезоне развлекательного шоу "Рассмеши комика" студии "Квартал 95" зрителей ждет сюрприз - новый судья. Им станет певица Оля Полякова.

Об этом сообщается на официальной странице студии в Instagram.

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"Наконец-то главная интрига нового сезона "Рассмеши комика" раскрыта - новой напарницей Евгения Кошевого в этом сезоне стала поп-дива Оля Полякова", - говорится в посте.

"Шутки я очень люблю, на любую тему. Главное - чтобы они действительно были остроумными. Но деньги я люблю не менее, и не хочу их кому-то отдавать. Поэтому сразу предупреждаю участников "Рассмеши комика", что меня покорить будет непросто. Не думайте, что я дурносмех. Нет-нет-нет, работу свою знаю хорошо и рассмешить меня будет трудно", - говорит Полякова.

Примечательно, что новость вызвала бурную реакцию и споры у поклонников шоу. Так, одни зрители убеждены, что Оля Полякова и Евгений Кошевой станут хорошим дуэтом, другие же, наоборот, настроены скептически.

"Дофига ее кругом! В каждом выпуске "Квартала" она. Надоела!", "Не надо", "Слишком много Поляковой", - написали противники участия певицы в шоу.