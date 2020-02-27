"Я в порядке и абсолютно здоров": Джеки Чан успокоил фанатов
17:35, 27 февраля 2020Звезды
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Актер уверяет, что на карантин его не поместили.
Джеки Чан не на карантине / newsworldcenter.ru
Известный актер Джеки Чан опроверг информацию о том, что его поместили на карантин из-за коронавируса.
Читайте такжеИз-за коронавируса в Британии дети Кембриджей оказались на карантинеОб этом актер написал в своем Instagram.
«Спасибо большое всем за беспокойство! Я в порядке и абсолютно здоров. Пожалуйста, не волнуйтесь, я не на карантине. Я надеюсь, что все будут здоровы», – отметил актер.
Ранее в сети появилась информация, что Джеки Чана поместили в карантин с подозрением на коронавирус. Отмечалось, что гонконгский артист мог заразиться Covid-19 на вечеринке, где присутствовал заболевший человек.
Как сообщал УНИАН, до этого Джеки Чан пообещал миллион юаней тому, кто изобретет лекарство от коронавируса.
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