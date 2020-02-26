Джеки Чан на карантине: актер мог заразиться коронавирусом на вечеринке – СМИ
18:03, 26 февраля 2020Звезды
480 0
У одного из гостей мероприятия диагностировали вирус COVID-19.
Джеки Чана могли поместить в карантин / ktk.kz
Известного актера и кинорежиссера Джеки Чана могли поместить в карантин с подозрением на коронавирус нового типа.
Об этом пишет издание Today.
Читайте также"В Лувре без китайцев тихо": Шнуров попал под шквал критики из-за стиха про коронавирустмечается, что гонконгский артист присутствовал на частной вечеринке, у одного из гостей которой диагностировали вирус COVID-19. Речь идет о 48-летнем сотруднике полиции.
Именно по этой причине 65-летнюю звезду экрана могли поместить в карантин.
Ранее УНИАН сообщал, что Джеки Чан обещал один миллион юаней создателю лекарства от нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter