"Прямо афроамериканочка": Ани Лорак удивила необычным образом (фото)

Артистка позировала на берегу во время заката.

Певица Ани Лорак показала эффектный образ из нового клипа на песню "Я бы летала". Читайте такжеСупермодель Белла Хадид позировала в кровати топлес (фото) Фото она опубликовала в своем Instagram. Артистка позировала на берегу во время заката. Она надела мини-платье, состоящие из длинных ворсин с металлическим отливом. На голове Лорак сделала небрежные локоны, напоминающие немного африканские прически. "Прямо афроамериканочка", - написали ей в комментариях.

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