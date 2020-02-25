"Прямо афроамериканочка": Ани Лорак удивила необычным образом (фото)
11:33, 25 февраля 2020Звезды
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Артистка позировала на берегу во время заката.
Лорак получила массу комплиментов, опубликовав фото / instagram.com/anilorak
Певица Ани Лорак показала эффектный образ из нового клипа на песню "Я бы летала".
Instagram Ани Лорак
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Фото она опубликовала в своем Instagram.
Артистка позировала на берегу во время заката. Она надела мини-платье, состоящие из длинных ворсин с металлическим отливом. На голове Лорак сделала небрежные локоны, напоминающие немного африканские прически.
"Прямо афроамериканочка", - написали ей в комментариях.
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