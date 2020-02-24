Неделя моды в Милане: мама Илона Маска дефилировала на 15-сантиметровых каблуках (фото)

Мэй Маск сегодня 71 год.

Мама основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, 71-летняя Мэй Маск приняла участие в показе немецкого бренда Philipp Plein.

Читайте также"Куколка, королева": супермодель Белла Хадид восхитила поклонников игривыми фотоФото с показа она опубликовала в своем Instagram.

В подписи к одному из снимков Мэй Маск рассказала, что ей пришлось дефилировать на 15-сантиметровых каблуках.

«Я выгляжу злой, потому что я крутая, или потому что я дефилировала по самому длинному подиуму в жизни в течение 9 минут на 15-сантиметровых каблуках? Спасибо Philipp Plein, что пригласили меня принять участие в этой великолепной феерии», – написала она.

Показ состоялся в рамках Недели моды в Милане.

Ранее УНИАН сообщал, как Армани отказался от зрителей на Неделе моды в Милане из-за коронавируса.