Неделя моды в Милане: мама Илона Маска дефилировала на 15-сантиметровых каблуках (фото)
20:03, 24 февраля 2020Звезды
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Мэй Маск сегодня 71 год.
Мэй Маск приняла участие в показе на Неделе моды в Милане / instagram.com/mayemusk
Мама основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, 71-летняя Мэй Маск приняла участие в показе немецкого бренда Philipp Plein.
Читайте также"Куколка, королева": супермодель Белла Хадид восхитила поклонников игривыми фотоФото с показа она опубликовала в своем Instagram.
В подписи к одному из снимков Мэй Маск рассказала, что ей пришлось дефилировать на 15-сантиметровых каблуках.
«Я выгляжу злой, потому что я крутая, или потому что я дефилировала по самому длинному подиуму в жизни в течение 9 минут на 15-сантиметровых каблуках? Спасибо Philipp Plein, что пригласили меня принять участие в этой великолепной феерии», – написала она.
Показ состоялся в рамках Недели моды в Милане.
Мэй Маск дефилировала на 15-сантиметровых каблуках / instagram.com/mayemusk
Ранее УНИАН сообщал, как Армани отказался от зрителей на Неделе моды в Милане из-за коронавируса.
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