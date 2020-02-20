41-летняя Лорак показала идеальную фигуру на съемках нового клипа (фото)
11:15, 20 февраля 2020Звезды
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Клип для Лорак снимал украинский клипмейкер Алан Бадоев.
Певица появилась на кадрах в белоснежном наряде / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак, давно живущая и работающая в России, поделилась свежим фотосетом со съемок нового клипа.
Снимки она опубликовала в своем Instagram.
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Известно, что клип для Лорак снимал украинский клипмейкер Алан Бадоев, но вот место съемок не раскрывается.
Певица появилась на кадрах в белоснежном наряде. На одном из фото она запечатлена с обнаженной спиной. Видно, что певица в отличной физической форме.
"Любовь.. Нежность.. Тепло.. Воздушный полёт души.. Хочу согреть вас новыми красками весны", - подписала она снимки.
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