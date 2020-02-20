41-летняя Лорак показала идеальную фигуру на съемках нового клипа (фото)

Клип для Лорак снимал украинский клипмейкер Алан Бадоев.

Украинская певица Ани Лорак, давно живущая и работающая в России, поделилась свежим фотосетом со съемок нового клипа.

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

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Известно, что клип для Лорак снимал украинский клипмейкер Алан Бадоев, но вот место съемок не раскрывается.

Певица появилась на кадрах в белоснежном наряде. На одном из фото она запечатлена с обнаженной спиной. Видно, что певица в отличной физической форме.

"Любовь.. Нежность.. Тепло.. Воздушный полёт души.. Хочу согреть вас новыми красками весны", - подписала она снимки.