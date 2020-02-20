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41-летняя Лорак показала идеальную фигуру на съемках нового клипа (фото)

11:15, 20 февраля 2020
Звезды
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Певица появилась на кадрах в белоснежном наряде / Instagram Ани Лорак

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

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Известно, что клип для Лорак снимал украинский клипмейкер Алан Бадоев, но вот место съемок не раскрывается. 

Певица появилась на кадрах в белоснежном наряде. На одном из фото она запечатлена с обнаженной спиной. Видно, что певица в отличной физической форме. 

"Любовь.. Нежность.. Тепло.. Воздушный полёт души.. Хочу согреть вас новыми красками весны", - подписала она снимки.

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Теги: #певица#Ани Лорак