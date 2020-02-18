Российский пенсионный фонд отсудил деньги у базы отдыха Пугачевой - СМИ

База в биосферном заповеднике может похвастаться вертолётной площадкой, баней на берегу, причалом и круглосуточной охраной.

Пенсионный фонд РФ выиграл два иска у ЗАО "Карай-Эко", 40% которого принадлежит российское певице Алле Пугачевой.

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Как сообщает Mash, речь идет об охото-рыболовецком хозяйстве в Астраханской области РФ. База в биосферном заповеднике расположена всего в 20 километрах от Каспия, и может похвастаться вертолётной площадкой, баней на берегу, своим причалом и круглосуточной охраной.

Отмечается, что ПФР подал на бизнес Пугачевой сразу два иска. Арбитражный суд их удовлетворил, постановив заплатить около 9 тысяч рублей.

Напомним, в 2018 году Алла Пугачева приняла решение закрыть свое детище - мастерскую эстрадного искусства "Рецитал" в Москве. Всему виной – очень дорогая аренда, которую не покрывала даже солидная цена за обучение. Также среди причин данного решения - подготовка звезды к юбилейному концерту.