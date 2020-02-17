"Все просто смеялись": Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал – СМИ (видео)

Один из поклонников успел заснять, как певица прыгнула, но позже видео было удалено.

В сети активно обсуждают инцидент, произошедший во время концерта российской певицы Ольги Бузовой в Брянске. Отмечается, что артистка прыгнула со сцены в толпу поклонников, но ее никто не поймал.

Читайте такжеСтало известно, кто победил в шоу "Замуж за Бузову" (фото)«Самое обидное, что никто даже не помог ей, все просто смеялись», – отмечается в Instagram celebsinfonews.

До этого в сети появилось видео, на котором Бузова идет после выступления, едва передвигая ноги и опираясь на двух мужчин.

Также отмечается, что один из поклонников успел заснять, как Бузова прыгнула со сцены. Видео с этим эпизодом он опубликовал в своем Instagram. Однако через час ролик был удален.

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