Петросян перевел Степаненко миллиард рублей перед уходом к молодой любовнице

Всего Петросян сделал четыре перевода.

Юморист Евгений Петросян перевел на счет бывшей супруги Елены Степаненко миллиард рублей в декабре 2017 года.

Читайте также30-летняя жена готовится сделать Петросяна отцом - СМИОб этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на выписку от 29 января 2020 года с одного из возможных банковских счетов Петросяна.

Отмечается, что средства были переведены перед уходом к молодой помощнице Татьяне Брухуновой, с которой у него уже тогда были романтические отношения.

Утверждается, что деньги были переведены со счета, о котором не знают судебные приставы. Из выписки следует, что на тот момент на счету было почти два миллиарда рублей.

Также в документе перечислены переводы и выплаты за декабрь 2017 года. Согласно им, Петросян перевел на счет Степаненко один миллиард рублей с 20 по 29 декабря. Он сделал четыре перевода: по 300, 250, 100 и 350 миллионов рублей. За каждый из них была взята комиссия в 0,001 процента.

Ранее УНИАН сообщал, как молодую жену 74-летнего Петросяна заподозрили в беременности.