Жену 74-летнего Петросяна заподозрили в беременности (фото)

У 31-летней жены юмориста разглядели округлившийся живот.

31-летнюю жену юмориста Евгения Петросяна заподозрили в беременности.

Об этом сообщил Telegram-канал "НеМалахов", проиллюстрировав эту новость фотографиями, на которых у девушки виднеется живот.

Читайте такжеMARUV выставила попу на фото и показала романтику с мужем

"У молодой жены Евгения Петросяна уже очень приличный срок, судя по фото", - написали они. Свое заявление канал подкрепил снимками девушки в объемном свитере.

Тем не менее, точного подтверждения этой информации нет. Причиной объема в области живота вполне могла стать неудачно подобранная модель свитера.