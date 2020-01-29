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Жену 74-летнего Петросяна заподозрили в беременности (фото)

08:32, 29 января 2020
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Татьяну Брухунову заподозрили в беременности / фото instagram.com/mir_znamenitostei

Об этом сообщил Telegram-канал "НеМалахов", проиллюстрировав эту новость фотографиями, на которых у девушки виднеется живот. 

фото: "НеМалахов"

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"У молодой жены Евгения Петросяна уже очень приличный срок, судя по фото", - написали они. Свое заявление канал подкрепил снимками девушки в объемном свитере.

Тем не менее, точного подтверждения этой информации нет. Причиной объема в области живота вполне могла стать неудачно подобранная модель свитера.

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Теги: #беременность#Евгений Петросян