Звезда Pornhub Эльза Джин возбудила поклонников упругой попой (фото)

На фото порноактриса Эльза Джин позирует в трусиках и маячке.

23-летняя американская звезда Pornhub Эльза Джин покорила поклонников новой сексуальной фотографией.

Фотографию порноактриса выставила на своей странице в Instagram.

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На ней Эльза Джин позирует в трусиках и маячке. Она стоит в окне и задумчиво смотрит вдаль. Больше всего подписчики звезды Pornhub оценили ее ягодицы.

«Так отлично смотришься, Эльза. Сексуальная и горячая женщина», «Сексуальный зад», «Невероятно красива», «Красивое тело», «Мне нравятся твои видео, дорогая», «Эльза, ты не с этой планеты... Нереальная», «Лизка, бл**, береги духовку», «Ах, это зад», - писали пользователи.

Эльза Джин училась в университете Джорджа Мейсона для того, чтобы стать помощницей хирурга. Но после того, как ей исполнилось 18 лет, она дебютировала в порноиндустрии. На данный момент Эльза Джин снялась в более чем 350 эротических фильмов.

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