Супермодель Эмили Ратаковски снялась в очень откровенном белье (фото)
08:48, 04 февраля 2020Звезды
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На фото 28-летняя знаменитость стоит на бортике ванной в толстовке и откровенных трусиках.
Пользователи сети отреагировали на запись модели в комментариях / Instagram Эмили Ратаковски
Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками откровенной фотографией.
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Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На фото 28-летняя знаменитость стоит на бортике ванной в толстовке и откровенных трусиках. За окном у девушки пальмы.
Пользователи сети отреагировали на запись модели в комментариях. "Ты выглядишь идеально", "Прекрасна", "Такая сексуальная", - написали пользователи.
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