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Супермодель Эмили Ратаковски снялась в очень откровенном белье (фото)

08:48, 04 февраля 2020
Звезды
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Пользователи сети отреагировали на запись модели в комментариях / Instagram Эмили Ратаковски

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Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фото 28-летняя знаменитость стоит на бортике ванной в толстовке и откровенных трусиках. За окном у девушки пальмы. 

Пользователи сети отреагировали на запись модели в комментариях. "Ты выглядишь идеально", "Прекрасна", "Такая сексуальная", - написали пользователи. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски