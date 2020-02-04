Супермодель Эмили Ратаковски снялась в очень откровенном белье (фото)

На фото 28-летняя знаменитость стоит на бортике ванной в толстовке и откровенных трусиках.

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками откровенной фотографией.

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Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фото 28-летняя знаменитость стоит на бортике ванной в толстовке и откровенных трусиках. За окном у девушки пальмы.

Пользователи сети отреагировали на запись модели в комментариях. "Ты выглядишь идеально", "Прекрасна", "Такая сексуальная", - написали пользователи.