Дорофеева в стильном наряде похвасталась стройными ножками (фото)

Надя Дорофеева показала фото в стильном розовом наряде.

Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева опубликовала новое фото в стильном наряде.

На своей странице в Instagram Дорофеева предстала в стильном розовом костюме. Он состоит из оригинального пальто, под которым надет только небольшой белый топик, а также короткой юбки, открывающей стройные ножки певицы.

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"Вчера в теплой Одессе был фестиваль "Лиги смеха" с обновлённым составом жюри, если вы понимаете, о чём я... скоро...", - написала Дорофеева в подписи к снимку.

Поклонники певицы оценили ее образ. А некоторые напомнили, что раньше Дорофеева якобы заявляла о том, что не любит розовый цвет. "Очень красивая"; "Очень красивый наряд"; "Очень ждем лигу смеха и тебя как тренера"; "Моя богиня"; "Стильно"; "Надя которая не любит розовый"; "Наряд сногсшибательный, как и ты сама"; "И тут идеально подходит фраза Нади "Ненавижу розовый"; "Как веточка сакуры"; - писали подписчики в комментариях к фото.

Как сообщал УНИАН, ранее Надя Дорофеева показала снимок в облегающем купальнике.