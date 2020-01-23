Дорофеева показала пикантное фото

В кадре исполнительница выглядит сногсшибательно.

Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала снимок в облегающем купальнике.

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда позирует в черном облегающем купальнике с высокими вырезами в области бедер, засветив тату у интимной части тела.

Дорофеева предстала на фоне пляжа, она стоит босиком, ее волосы распущены.

"Ну все, последнее фото возле пальм, обещаю дальше постить только холод", - написала Надя.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода в очередной раз продемонстрировала свою роскошную фигуру на снимке.