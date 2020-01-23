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Дорофеева показала пикантное фото

15:56, 23 января 2020
Звезды
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Дорофеева опубликовала новое фото / instagram.com/nadyadorofeeva

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда позирует в черном облегающем купальнике с высокими вырезами в области бедер, засветив тату у интимной части тела.

Дорофеева предстала на фоне пляжа, она стоит босиком, ее волосы распущены.

"Ну все, последнее фото возле пальм, обещаю дальше постить только холод", - написала Надя.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода в очередной раз продемонстрировала свою роскошную фигуру на снимке.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева