Дорофеева показала пикантное фото
15:56, 23 января 2020Звезды
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В кадре исполнительница выглядит сногсшибательно.
Дорофеева опубликовала новое фото / instagram.com/nadyadorofeeva
Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала снимок в облегающем купальнике.
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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда позирует в черном облегающем купальнике с высокими вырезами в области бедер, засветив тату у интимной части тела.
Дорофеева предстала на фоне пляжа, она стоит босиком, ее волосы распущены.
"Ну все, последнее фото возле пальм, обещаю дальше постить только холод", - написала Надя.
Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода в очередной раз продемонстрировала свою роскошную фигуру на снимке.
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