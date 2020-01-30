Каменских в крохотном белоснежном бикини показала фигуру во всей красе (фото)
08:31, 30 января 2020Звезды
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Каменских позировала с распущенными волосами на фоне белоснежного пляжа и пальм.
Каменских любит похвастаться своим телом / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских любит похвастаться перед поклонниками тем, в какой форме находится ее тело.
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Фото в белоснежном мини-бикини она показала в своем Instagram.
Каменских позировала с распущенными волосами на фоне белоснежного пляжа и пальм. Она продемонстрировала изящную фигуру, выставив ногу вперед.
"Только солнце, океан и я. Для меня очень важно иногда побыть в уединении. Такого рода остановки мне помогают упорядочить мысли, анализировать происходящее и ставить цели на будущее", - написала под фото артистка.
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