Каменских в крохотном белоснежном бикини показала фигуру во всей красе (фото)

Каменских позировала с распущенными волосами на фоне белоснежного пляжа и пальм.

Украинская певица Настя Каменских любит похвастаться перед поклонниками тем, в какой форме находится ее тело.

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Фото в белоснежном мини-бикини она показала в своем Instagram.

Каменских позировала с распущенными волосами на фоне белоснежного пляжа и пальм. Она продемонстрировала изящную фигуру, выставив ногу вперед.

"Только солнце, океан и я. Для меня очень важно иногда побыть в уединении. Такого рода остановки мне помогают упорядочить мысли, анализировать происходящее и ставить цели на будущее", - написала под фото артистка.