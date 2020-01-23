Вера Брежнева предстала в провокационной позе (фото)

В кадре артистка выглядит шикарно.

Известная украинская певица Вера Брежнева появилась в новом образе и сразила поклонников провокационной позой.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала соответствующий снимок, на котором она наклонилась вперед, продемонстрировав соблазнительные изгибы тела.

В кадре Брежнева предстала в белом полупрозрачном боди с шортиками. Наряд выгодно подчеркнул фигуру Веры.

Ранее известная ведущая Леся Никитюк выставила оголенные ягодицы на камеру.