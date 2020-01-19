Надя Дорофеева в купальнике показала горячее фото с мужем

Надя позирует в легком холщевом брючном костюме, состоящем из штанов и рубашки нараспашку, под которой виднелся "леопардовый" купальник.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева улетела с мужем на зимний отдых в Доминикану.

Надя и Вова регулярно делятся красочными фотооткрытками и подробностями своих райских каникул.

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Дорофеева рассказала, что их друзья уже улетели домой, а они с мужем остались в отеле. Надя обратилась к поклонникам с неожиданным вопросом: чем можно заняться с мужем, чтобы интересно скоротать время в отпуске. Свое неожиданное послание она сопроводила романтичным фото с мужем. Надя позирует в легком холщевом брючном костюме, состоящем из штанов и рубашки нараспашку, под которой виднелся "леопардовый" купальник. Она запечатлена за секунду до поцелуя, прижавшись поближе в Владимиру. Кстати, артист надел похожий легкий ансамбль – у пары получился настоящий family look.

"Уехали наши Лера Бородина и Андрей Шабанов. Мы остались вдвоем. Даже как-то непривычно, учитывая что 4 года мы всегда на отдыхе с друзьями. Подскажите, что делать наедине с мужем? Какие плюсы/минусы/подводные камни?" - поинтересовалась певица.