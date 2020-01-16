Надя Дорофеева продемонстрировала сочные ягодицы (фото)
12:19, 16 января 2020Звезды
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На снимке можно разглядеть подтянутую фигуру исполнительницы.
Дорофеева шикарно выглядит / instagram.com/stories/nadyadorofeeva
Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «засветила» ягодицы на снимке с отдыха.
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Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram в stories.
В кадре видна шикарная подтянутая фигура Дорофеевой: она стоит спиной к камере. На фото можно разглядеть сочные подтянутые ягодицы звезды. Она позирует в черном раздельном купальнике.
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