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Надя Дорофеева продемонстрировала сочные ягодицы (фото)

12:19, 16 января 2020
Звезды
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Дорофеева шикарно выглядит / instagram.com/stories/nadyadorofeeva

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Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram в stories.

В кадре видна шикарная подтянутая фигура Дорофеевой: она стоит спиной к камере. На фото можно разглядеть сочные подтянутые ягодицы звезды. Она позирует в черном раздельном купальнике.

Ранее в сеть слили откровенные фото Ким Кардашьян, которая попала в объективы камер на пляже.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева