Вера Брежнева поделилась пляжным фото

В кадре звезда предстала в повседневном образе.

Известная украинская певица Вера Брежнева похвасталась солнечным фото из Италии. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

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В кадре звезда предстала в повседневном образе: на ней черная толстовка и солнцезащитные очки. Волосы Брежневой собраны в небрежный пучок. При этом исполнительница выглядит шикарно и молодо, о чем и пишут в комментариях ее подписчики.

"Я уверена, что во мне есть солнечная батарейка... Меня солнце всегда заряжает, радует, дает силы и согревает. И я от него не устаю. Тем более, что я сложно переношу холод. А летом мне практически не бывает жарко. Я очень теплолюбива. Во всех отношениях", - написала Вера.

Ранее Брежнева поделилась с поклонниками постом в Instagram, после публикации которого они снова начали в комментариях писать о проблемах артистки в отношениях с мужем Константином Меладзе.