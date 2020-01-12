Шакира рассказала, почему не хочет брака с отцом своих детей

Узы брака серьезно пугают певицу.

Популярная колумбийская певица Шакира, которая недавно впервые рассказала о своей болезни, сейчас призналась, почему не хочет идти под венец.

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Так, в интервью программе 60 Minutes знаменитость рассказала, что даже не собирается вступать в брак с отцом своих детей, футболистом Жераром Пике. А все потому, что брак ее пугает, передает ТСН.

"Брак пугает меня до чертиков. Я не хочу, чтобыон смотрел на меня как на жену. Пусть лучше видит во мне свою девушку, любимую. Такой запретный плод. Я хочу держать его на кончиках пальцев. Чтобы он понимал, что все возможно и зависит только от его поведения", - сказала Шакира.

42-летняя звезда 10 лет в отношениях с 32-летним футболистом клуба "Барселона" Жераром Пике. Пара воспитывает двоих детей – шестилетнего Милана и четырехлетнего Сашу.