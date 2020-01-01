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Полуголая Лобода завела сеть ярким образом (фото)

22:00, 01 января 2020
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода показала очередное фото в откровенном наряде. 

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Снимки появились на странице звезды в Instagram.

Певица позирует в блестящем платье из квадратных отрезов ткани, которое слегка приоткрывает ее грудь и бедра. 

"Заход в 2020", - лаконично подписала она фото.

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода