Полуголая Лобода завела сеть ярким образом (фото)

Певица позирует в блестящем платье из квадратных отрезов ткани, которое слегка приоткрывает ее грудь и бедра.

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