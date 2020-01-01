Полуголая Лобода завела сеть ярким образом (фото)
22:00, 01 января 2020Звезды
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Певица позирует в блестящем платье из квадратных отрезов ткани, которое слегка приоткрывает ее грудь и бедра.
Заход в 2020🤩 ❤️#пулядура
Украинская певица Светлана Лобода показала очередное фото в откровенном наряде.
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Снимки появились на странице звезды в Instagram.
Певица позирует в блестящем платье из квадратных отрезов ткани, которое слегка приоткрывает ее грудь и бедра.
"Заход в 2020", - лаконично подписала она фото.
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