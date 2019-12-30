"Еле дышит": Пугачевой поставили "диагноз" после возвращения на сцену
16:21, 30 декабря 2019Звезды
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По словам музыкального критика, Примадонна еле дышит.
Пугачева выступила с юбилейным концертом / instagram.com/statekremlinpalace
Известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что возвращение на сцену Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова вызывает у него жалость.
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Об этом он сказал в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.
«Пугачева, извините, еле дышит, это невозможно смотреть. Артисты должны показывать себя тогда, когда они в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха», — убежден Соседов.
Напомним, Алла Пугачева в 2009 году объявила о завершении гастрольной деятельности. А в честь 70-летнего юбилея в Кремлевском дворце прошел концерт "Алла Пугачева. P. S.".
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