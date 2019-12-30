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Регина Тодоренко обнажила мокрые ягодицы на камеру (фото)

15:33, 30 декабря 2019
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Тодоренко прекрасно выглядит / instagram.com/reginatodorenko

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На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала пару фото, на которых она стоит на доске для серфинга. 

В кадре на первом фоне - мокрые ягодицы Регины. Обращают на себя внимание и подкачанные ноги и плоский животик.

Тодоренко в посте высказалась о своей фигуре. "В прошлом году я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад", - написала ведущая.

Тодоренко прекрасно выглядит / instagram.com/reginatodorenko

Ранее скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое вульгарное фото.

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Теги: #фото#Регина Тодоренко