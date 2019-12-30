Регина Тодоренко обнажила мокрые ягодицы на камеру (фото)
15:33, 30 декабря 2019Звезды
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Судя по снимкам, ведущая находится в прекрасной форме.
Тодоренко прекрасно выглядит / instagram.com/reginatodorenko
Известная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко решила подвести итоги 2019 года.
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На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала пару фото, на которых она стоит на доске для серфинга.
В кадре на первом фоне - мокрые ягодицы Регины. Обращают на себя внимание и подкачанные ноги и плоский животик.
Тодоренко в посте высказалась о своей фигуре. "В прошлом году я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад", - написала ведущая.
Тодоренко прекрасно выглядит / instagram.com/reginatodorenko
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