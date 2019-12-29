Алла Пугачева не пришла на похороны подруги: названа причина

Галкин со сцены объяснил, почему Примадонна не смогла в последний раз повидаться с другом семьи.

Алла Пугачева в воскресенье, 29 декабря, не пришла в московский театр "Современник", где проходит церемония прощания с худруком Галиной Волчек.

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На гражданскую панихиду прибыли ее родственники: муж Максим Галкин с братом, дочь Кристина Орбакайте, бывший супруг Филипп Киркоров, сообщает "МК".

Галкин со сцены объяснил, почему Примадонна не смогла в последний раз повидаться с другом семьи.

"У неё сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь", - сказал супруг певицы.

Галкин также поблагодарил Волчек за многолетнюю дружбу и то, что она была фактически бабушкой для его и Пугачевой детей.

Ранее Алла Пугачева отреагировала на данные о смерти актрисы и художественного руководителя "Современника" Галины Волчек.