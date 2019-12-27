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Пугачева прокомментировала смерть Волчек (фото)

11:47, 27 декабря 2019
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Пугачева показала фото Волчек / instagram.com/alla_orfey

Известная певица Алла Пугачева отреагировала на данные о смерти актрисы и художественного руководителя "Современника" Галины Волчек.

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Об этом она написала в Instagram. Певица опубликовала фотографию Волчек, на которой также изображены ее дети.

Примадонна заявила, что ей трудно смириться с утратой. "Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу", - заключила Пугачева.

Как сообщалось, Волчек умерла в четверг, 26 декабря, в больнице Москвы, куда ее госпитализировали два дня назад с воспалением легких. По предварительным данным медиков, она умерла от отека мозга и легких.

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Теги: #фото#Алла Пугачева