Пугачева прокомментировала смерть Волчек (фото)
11:47, 27 декабря 2019Звезды
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Примадонна заявила, что ей трудно смириться с утратой.
Пугачева показала фото Волчек / instagram.com/alla_orfey
Известная певица Алла Пугачева отреагировала на данные о смерти актрисы и художественного руководителя "Современника" Галины Волчек.
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Об этом она написала в Instagram. Певица опубликовала фотографию Волчек, на которой также изображены ее дети.
Примадонна заявила, что ей трудно смириться с утратой. "Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу", - заключила Пугачева.
Как сообщалось, Волчек умерла в четверг, 26 декабря, в больнице Москвы, куда ее госпитализировали два дня назад с воспалением легких. По предварительным данным медиков, она умерла от отека мозга и легких.
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