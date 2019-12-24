Регина Тодоренко показала сочную грудь в купальнике (фото)
16:47, 24 декабря 2019Звезды
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В кадре волосы ведущей небрежно собраны в пучок, на лице нет макияжа.
Тодоренко отдыхает на Бали / instagram.com/reginatodorenko
Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая переехала в Россию после замужества, восхитила пользователей Instagram пышной грудью.
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Она опубликовала снимок, опубликовав фото, на котором продемонстрировала грудь внушительных размеров. В кадре Тодоренко позирует в сине-белом купальнике, ее волосы небрежно собраны в пучок, на лице нет макияжа.
"Каждый город острова - это новая страна", - подписала Регина снимок с Бали.
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