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Регина Тодоренко показала сочную грудь в купальнике (фото)

16:47, 24 декабря 2019
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Тодоренко отдыхает на Бали / instagram.com/reginatodorenko

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Она опубликовала снимок, опубликовав фото, на котором продемонстрировала грудь внушительных размеров. В кадре Тодоренко позирует в сине-белом купальнике, ее волосы небрежно собраны в пучок, на лице нет макияжа.

"Каждый город острова - это новая страна", - подписала Регина снимок с Бали.

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