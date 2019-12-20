Брэд Питт отпраздновал свое 56-летие в кругу младших детей - СМИ

Актера поздравили только его биологические дети.

Голливудский актер Брэд Питт, который год назад выборол право совместной опеки над шестью детьми, отпраздновал свой день рождения только с некоторыми из них.

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Так, 18 декабря звезде исполнилось 56 лет, однако он не планировал устраивать громкого празднования. По словам близкого окружения Питта, больше всего он просто хотел встретиться с детьми, передает ТСН. Однако поскольку усыновленные дети настроены к нему враждебно, то в гости к отцу пришли только биологические дети: 13-летняя Шайло/Джон и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс.

"Брэд весь день провел в своем доме в Голливуде. Его младшие дети посетили его. Они скромно отпраздновали его 56-летие, потому что времени было совсем мало. Дети пробыли у него пару часов, они вместе пообедали. А потом их забрали охранники обратно домой к Джоли", - рассказал инсайдер изданию ENews.

Также инсайдеры сообщили, что дети составят компанию отцу и на праздновании Рождества.

"Дети приедут к Брэду домой и проведут с ним весь день. У них есть некоторые традиции, которых они придерживаются: праздничный ужин и обмен подарками. Они слушают музыку и просто весело проводят время. Брэд хочет сделать этот день особенным для детей, ему нравится видеть радость в их глазах. Он пытается подобрать им содержательные подарки и подарки-впечатления. Самое главное - это просто быть вместе и быть одной семьей. Это действительно единственное, чего он хочет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что старшая биологическая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло официально сменила имя на Джон.