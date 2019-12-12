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Светлана Лобода удивила новым образом (фото)

10:50, 12 декабря 2019
Звезды
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Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial

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В этот раз артистка решила на себя примерять клетчатый костюм и искусственную шубу в пол. Этот образ получился довольно необычным, ведь все привыкли видеть "суперзвезду" в откровенных либо спортивных нарядах.

"Переезды, перелеты. Декабрь. Вы бы хотели жить в дороге?", - спросила Лобода.

Ранее певица Светлана Лобода покорила сеть новым снимком, на котором она сидит в кресле, развалившись в вальяжной позе.

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Теги: #Светлана Лобода