Светлана Лобода удивила новым образом (фото)

Фанаты в восторге от новых снимков исполнительницы.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, поделилась новыми эффектными фото и удивила фанатов.

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В этот раз артистка решила на себя примерять клетчатый костюм и искусственную шубу в пол. Этот образ получился довольно необычным, ведь все привыкли видеть "суперзвезду" в откровенных либо спортивных нарядах.

"Переезды, перелеты. Декабрь. Вы бы хотели жить в дороге?", - спросила Лобода.

Ранее певица Светлана Лобода покорила сеть новым снимком, на котором она сидит в кресле, развалившись в вальяжной позе.