Лобода снялась в вальяжной позе (фото)
17:18, 10 декабря 2019Звезды
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Исполнительница анонсировала выход нового альбома.
Лобода любит дерзкие образы / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода покорила сеть новым снимком, на котором она сидит в кресле, развалившись в вальяжной позе.
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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем "суперзвезда" позирует в непривычном наряде: красных спортивных штанах, белом худи и светлых кроссовках.
"Пару дней выдыхаю. Примостилась) Думаю об альбоме", - подписала кадр Лобода.
"На всех фотках ноги враскаряку", "Малышка Lo", "На троне самое то", "Королева", "Идеальная", - пишут в комментариях к фото.
Ранее сообщалось, что новый альбом Светланы Лободы Sold Out выйдет 13 декабря.
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