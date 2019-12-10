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Лобода снялась в вальяжной позе (фото)

17:18, 10 декабря 2019
Звезды
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Лобода любит дерзкие образы / instagram.com/lobodaofficial

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем "суперзвезда" позирует в непривычном наряде: красных спортивных штанах, белом худи и светлых кроссовках.

"Пару дней выдыхаю. Примостилась) Думаю об альбоме", - подписала кадр Лобода.

"На всех фотках ноги враскаряку", "Малышка Lo", "На троне самое то", "Королева", "Идеальная", - пишут в комментариях к фото.

Ранее сообщалось, что новый альбом Светланы Лободы Sold Out выйдет 13 декабря.

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Теги: #фото#Светлана Лобода