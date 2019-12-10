Лобода снялась в вальяжной позе (фото)

Исполнительница анонсировала выход нового альбома.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода покорила сеть новым снимком, на котором она сидит в кресле, развалившись в вальяжной позе.

Читайте такжеАни Лорак показала влажное фото и завела сеть

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем "суперзвезда" позирует в непривычном наряде: красных спортивных штанах, белом худи и светлых кроссовках.

"Пару дней выдыхаю. Примостилась) Думаю об альбоме", - подписала кадр Лобода.

"На всех фотках ноги враскаряку", "Малышка Lo", "На троне самое то", "Королева", "Идеальная", - пишут в комментариях к фото.

Ранее сообщалось, что новый альбом Светланы Лободы Sold Out выйдет 13 декабря.