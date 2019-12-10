Российская звезда Comedy Woman Екатерина Варнава отменила свадьбу

Варнава призналась, что отменила свадьбу со своим бойфрендом Константином Мякиньковым.

Российская звезда Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что отменила свадьбу со своим бойфрендом Константином Мякиньковым.

Об этом пишет "СтарХит".

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Юмористка заявила, что никаких проблем в их отношениях нет, а свадьба была отменена по взаимному согласию.

"У меня не будет свадьбы. Это уже решенный вопрос. Уже как-то неактуально. Уже получается, что я - старая дева, старородящая. Какая-то старая невеста, зачем?" - подчеркнула Екатерина в эфире программы "Ты не поверишь!"

Сейчас и Варнава, и Мякиньков очень много работают. Избранник юмористки является одним из самых популярных танцоров в России. Он работал в шоу-балете у Сергея Лазарева, а также выступал вместе с Полиной Гагариной.

Как сообщал УНИАН, ранее российская юмористка, актриса и телеведущая Екатерина Варнава призналась в том, что очень сожалеет о том, что ей запрещен въезд в Украину, и она хотела бы приехать в Киев при первой же возможности.

Напомним, в мае 2017 года российской звезде Comedy Woman Варнаве запретили въезд в Украину на 5 лет.