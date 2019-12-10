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Российская звезда Comedy Woman Екатерина Варнава отменила свадьбу

19:30, 10 декабря 2019
Звезды
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Варнава призналась, что отменила свадьбу со своим бойфрендом Константином Мякиньковым / Instagram Екатерина Варнава

Об этом пишет "СтарХит".

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Юмористка заявила, что никаких проблем в их отношениях нет, а свадьба была отменена по взаимному согласию.

"У меня не будет свадьбы. Это уже решенный вопрос. Уже как-то неактуально. Уже получается, что я - старая дева, старородящая. Какая-то старая невеста, зачем?" - подчеркнула Екатерина в эфире программы "Ты не поверишь!"

Сейчас и Варнава, и Мякиньков очень много работают. Избранник юмористки является одним из самых популярных танцоров в России. Он работал в шоу-балете у Сергея Лазарева, а также выступал вместе с Полиной Гагариной.

Как сообщал УНИАН, ранее российская юмористка, актриса и телеведущая Екатерина Варнава призналась в том, что очень сожалеет о том, что ей запрещен въезд в Украину, и она хотела бы приехать в Киев при первой же возможности.

Напомним, в мае 2017 года российской звезде Comedy Woman Варнаве запретили въезд в Украину на 5 лет.

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Теги: #Екатерина Варнава