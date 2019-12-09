Названа победительница "Мисс Вселенная 2019" (фоторепортаж, видео)
10:07, 09 декабря 2019Звезды
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За звание самой красивой женщины Вселенной сражались 90 победительниц национальных конкурсов красоты.
Конкурс красоты "Мисс Вселенная 2019" выиграла представительница Южно-Африканской Республики 26-летняя Зозибини Тунци.
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Об этом сообщается на официальном сайте конкурса. Девушка активно выступает против насилия на почве гендерных различий.
Второе место на конкурсе заняла 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, на третьем оказалась 25-летняя София Арагон из Мексики.
Представительница Украины Анастасия Суббота не вошла в топ-20 на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2019".
В США состоялся 68-й конкурс красоты "Мисс Вселенная"
Напомним, в преддверии конкурса красоты "Мисс Вселенная 2019" 13 участниц показали свою внешность без макияжа.
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