Кокетка Тина Кароль соблазнила сеть новым фото

Исполнительница находится в прекрасной форме.

Украинская певица Тина Кароль вызвала восторг подписчиков в соцсети новым фото, на котором она позирует, судя по всему, без белья.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она предстала в белом атласном платье, который, очевидно, примерила без бюстгальтера.

"Красивая", "Очень сексуально!", "Золушка", "Кокетка", "Идеальная женщина", - пишут в комментариях под фотографией.

Ранее Тина Кароль удивила поклонников одним из самых смелых своих образов - в черном боди с прозрачными вставками.