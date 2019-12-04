Кокетка Тина Кароль соблазнила сеть новым фото
18:57, 04 декабря 2019Звезды
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Исполнительница находится в прекрасной форме.
Кароль выглядит сногсшибательно / фото instagram.com/tina_karol
Украинская певица Тина Кароль вызвала восторг подписчиков в соцсети новым фото, на котором она позирует, судя по всему, без белья.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она предстала в белом атласном платье, который, очевидно, примерила без бюстгальтера.
"Красивая", "Очень сексуально!", "Золушка", "Кокетка", "Идеальная женщина", - пишут в комментариях под фотографией.
Ранее Тина Кароль удивила поклонников одним из самых смелых своих образов - в черном боди с прозрачными вставками.
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