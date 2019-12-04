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Кокетка Тина Кароль соблазнила сеть новым фото

18:57, 04 декабря 2019
Звезды
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Кароль выглядит сногсшибательно / фото instagram.com/tina_karol

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она предстала в белом атласном платье, который, очевидно, примерила без бюстгальтера. 

"Красивая", "Очень сексуально!", "Золушка", "Кокетка", "Идеальная женщина", - пишут в комментариях под фотографией.

Ранее Тина Кароль удивила поклонников одним из самых смелых своих образов - в черном боди с прозрачными вставками.

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Теги: #фото#Тина Кароль