41-летняя Ани Лорак появилась в полупрозрачном наряде (фото)

4 декабря выйдет новый клип Лорак на песню "Мы нарушаем".

Сбежавшая в Россию 41-летняя украинская певица Ани Лорак поразила сеть новым образом, представ в полупрозрачном наряде.

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Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в "луке" total black - черной укороченной блузке, оголяющей ее живот, и полупрозрачных штанах в пайетки.

В кадре Лорак предстала с новой прической - волнистыми волосами. На ее лице - нежный макияж.

В посте "дива" анонсировала выход завтра, 4 декабря, клипа на песню "Мы нарушаем".

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