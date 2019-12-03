41-летняя Ани Лорак появилась в полупрозрачном наряде (фото)
19:27, 03 декабря 2019Звезды
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4 декабря выйдет новый клип Лорак на песню "Мы нарушаем".
Лорак находится в прекрасной форме / instagram.com/anilorak
Сбежавшая в Россию 41-летняя украинская певица Ани Лорак поразила сеть новым образом, представ в полупрозрачном наряде.
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Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в "луке" total black - черной укороченной блузке, оголяющей ее живот, и полупрозрачных штанах в пайетки.
В кадре Лорак предстала с новой прической - волнистыми волосами. На ее лице - нежный макияж.
В посте "дива" анонсировала выход завтра, 4 декабря, клипа на песню "Мы нарушаем".
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