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Обнаженная Ратаковски блеснула идеальной фигурой на Мальдивах (фото)

11:30, 28 ноября 2019
Звезды
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Эмили Ратаковски отдыхает на Мальдивах / фото instagram.com/emrata

На своей странице в Instagram Эмили Ратажковски показала фото, на которых она позирует обнаженной (или почти) на фоне Индийского океана.

Загадочности фото придает черно-белый формат снимков, который подчеркивает идеальную фигуру супермодели, но скрывает некоторые детали, например - есть ли на звезде хоть какой-то купальник, или же она позирует полностью голой.

Напомним, 28-летняя Ратаковски уже несколько дней отдыхает на Мальдивах вместе со своим супругом, продюсером Себастьяном Беар МакКлардом. Так, вчера звезда опубликовала новые фото в мини-бикини, порадовав своих поклонников своими сочными формами.

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Теги: #отпуск на Мальдивах#Эмили Ратаковски