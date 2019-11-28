Обнаженная Ратаковски блеснула идеальной фигурой на Мальдивах (фото)

Эмили Ратаковски уже несколько дней отдыхает на Мальдивах радуя поклонников сексуальными фото.

Американская супермодель Эмили Ратаковски опубликовала новые фото своего отдыха на Мальдивах.

На своей странице в Instagram Эмили Ратажковски показала фото, на которых она позирует обнаженной (или почти) на фоне Индийского океана.

Загадочности фото придает черно-белый формат снимков, который подчеркивает идеальную фигуру супермодели, но скрывает некоторые детали, например - есть ли на звезде хоть какой-то купальник, или же она позирует полностью голой.

Напомним, 28-летняя Ратаковски уже несколько дней отдыхает на Мальдивах вместе со своим супругом, продюсером Себастьяном Беар МакКлардом. Так, вчера звезда опубликовала новые фото в мини-бикини, порадовав своих поклонников своими сочными формами.