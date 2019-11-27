"Это моя попка": супермодель Эмили Ратаковски завела сеть сочными формами в мини бикини

Эмили Ратаковски сейчас отдыхает на Мальдивах и хвастается сексуальной фигурой в купальниках.

Американская супермодель Эмили Ратаковски опубликовала новые фото в мини бикини, порадовав своих поклонников своими сочными формами.

Читайте такжеСексуальная Эмили Ратаковски едва вместила грудь в узкий топ (фото)

Instagram Эмили Ратажковски пополнился новыми фото в откровенных купальниках, которые подчеркивают отличную фигуру супермодели, а также радуют глаз ее поклонников.

28-летняя Ратаковски сейчас отдыхает на Мальдивах вместе со своим супругом, продюсером Себастьяном Беар МакКлардом.

На двух фото Ратаковски показала свою сексуальную фигуру и почти обнаженные ягодицы на фоне Индийского океана.

"Привет. Это моя попка", - подписала супермодель снимок, позируя в купальнике своего модного бренда Inamorata.

На втором фото купальник Эмили уже другой - черного цвета. "Я заранее прошу прощения за абсурдное огромное количество контента, который будет опубликован из этого райского места", - написала звезда.

Помимо снимков в купальнике, Ратаковски показала совместное фото с мужем.

Также звезда опубликовала фото в очень откровенном шелковом мини-платье, сообщив, что они с любимым устроили себе романтическое свидание.

Напомним, ранее Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера в новой фотосессии коллекции костюмов своего модного бренда.