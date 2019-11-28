Годовщина помолвки: герцогиня Меган и принц Гарри опубликовали новое свадебное фото

27 ноября 2017 года британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл объявили о своей помолвке.

В честь двухлетней годовщины со дня помолвки принц Гарри и герцогиня Меган поделились в своем Instagram новым свадебным снимком, не опубликованным ранее.

На фото Меган изображена в платье от Givenchy и в тиаре.

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"В этот день два года назад: 27 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке, став впоследствии их королевским высочеством герцогом и герцогиней Сассекскими! С тех пор они отпраздновали годовщину своей свадьбы и приветствовали своего сына Арчи в этом мире!", - гласит подпись к фото.

К снимку также прилагался кадр, сделанный во время первой совместной фотосессии пары с их сыном Арчи Гаррисоном Маунтбеттен-Виндзором.

Как сообщал УНИАН, пара объявила о своих намерениях жениться 27 ноября 2017 года. В Кенсингтонский дворец было приглашено несколько операторов и фотографов, которые сделали для принца и его будущей жены красивую фотосессию.

Свадьбу сыграли 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. Церемония венчания состоялась в часовне Святого Георгия.

На первую годовщину после свадьбы герцогиня Меган решила изменить дизайн своего обручального кольца, добавив туда больше бриллиантов. Ее муж принц Гарри не возражал против этого, видимо очень хотел порадовать жену.

Отметим, в прессе уже давно ходят слухи о том, что вторую беременность герцогиня Меган на долго откладывать не собирается. Как только Арчи немного подрастет, герцогиня планирует родить ему брата или сестру. А вот больше двух детей пара не хочет, об этом в интервью как-то уже обмолвился принц Гарри.