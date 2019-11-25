Мама может все: Алла Пугачева сделала стильный макияж старшей дочери (видео)

Кристина Орбакайте показала, как Алла Пугачева делает ей макияж.

Певица Кристина Орбакайте опубликовала серию видео, на которых изображена со своей мамой Аллой Пугачевой.

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48-летняя певица разместила на своей странице в Instagram два ролика, показав, как ее звездная мама делает ей макияж. Видео Орбакайте опубликовала в честь Дня матери.

«Моя мама может все!» — написала певица, сопроводив пост хэштегом #деньматери и #лучшаямама.

В свою очередь, 70-летняя Пугачева в День матери опубликовала на своей страничке в Instagram архивное фото, показав свою покойную маму Зинаиду Архиповну.

«Светлая память тебе, мамуля», — написала Пугачева в подписи к портрету.