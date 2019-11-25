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Мама может все: Алла Пугачева сделала стильный макияж старшей дочери (видео)

15:00, 25 ноября 2019
Звезды
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Кристина Орбакайте показала видео со звездной мамой - Аллой Пугачевой / фото instagram.com/orbakaite_k/

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48-летняя певица разместила на своей странице в Instagram два ролика, показав, как ее звездная мама делает ей макияж. Видео Орбакайте опубликовала в честь Дня матери.

«Моя мама может все!» — написала певица, сопроводив пост хэштегом #деньматери и #лучшаямама.

В свою очередь, 70-летняя Пугачева в День матери опубликовала на своей страничке в Instagram архивное фото, показав свою покойную маму Зинаиду Архиповну.

«Светлая память тебе, мамуля», — написала Пугачева в подписи к портрету.

Светлая память тебя,мамуля.🙏

Сообщение, распространенный ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

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Теги: #Алла Пугачева