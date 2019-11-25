Мама может все: Алла Пугачева сделала стильный макияж старшей дочери (видео)
15:00, 25 ноября 2019Звезды
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Кристина Орбакайте показала, как Алла Пугачева делает ей макияж.
Кристина Орбакайте показала видео со звездной мамой - Аллой Пугачевой / фото instagram.com/orbakaite_k/
Певица Кристина Орбакайте опубликовала серию видео, на которых изображена со своей мамой Аллой Пугачевой.
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48-летняя певица разместила на своей странице в Instagram два ролика, показав, как ее звездная мама делает ей макияж. Видео Орбакайте опубликовала в честь Дня матери.
«Моя мама может все!» — написала певица, сопроводив пост хэштегом #деньматери и #лучшаямама.
В свою очередь, 70-летняя Пугачева в День матери опубликовала на своей страничке в Instagram архивное фото, показав свою покойную маму Зинаиду Архиповну.
«Светлая память тебе, мамуля», — написала Пугачева в подписи к портрету.
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