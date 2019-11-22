Влюбленная Могилевская опубликовала страстный клип с вершин Карпат (видео)

Певица начала новый роман, однако знакомить общественность со своим любимым пока не намерена.

Украинская певица Наталья Могилевская недавно заявила, что влюблена. Имя избранника артистка решила не разглашать, однако на шоу "Танцы со звездами 2019" именно ему посвятила песню "Покохала". 22 ноября звезда презентовала клип к романтическому треку, в котором можно увидеть немало мужчин.

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Как известно, Наталья Могилевская – одна из немногих представительниц украинского шоу-бизнеса, которая не разглашает деталей своей личной жизни. Певица начала новый роман, однако знакомить общественность со своим любимым пока не намерена. По словам Натальи Могилевской, она сделает это, когда будет уверена в стабильности и прочности своих отношений.

"Я влюблена. Мне нечего пока сказать. Во-первых, счастье любит тишину. Во-вторых, отношения должны вызреть. Когда мы только знакомимся, нам многое кажется, но жизнь потом ставит все по своим местам. Поэтому, я бы подождала", – призналась Наталья Могилевская.

На волне этой таинственности артистка презентовала украиноязычный трек "Покохала" и клип к нему. Для создания видео Наталья Могилевская пригласила мужчин с идеальной фигурой. Однако из всех красавцев украинская знаменитость выбрала только одного. Является ли он именно тем загадочным избранником поп-дивы – пока неизвестно.

Чувственный клип показал зрителям, что с приходом любви, никакие авторитеты или ограничения в жизни больше не действуют. Певица совместно с режиссером Игорем Швыдченко изобразила красоту Карпат и трудолюбивых мужчин, которые демонстрируют рельефные тела без футболок. На их фоне Наталья Могилевская предстала застенчивой украинкой, которая таки нашла свою любовь.

Клип к песне Натальи Могилевской "Покохала": видео